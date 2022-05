Furto nella notte alla farmacia Rolla di Bergamo: 500 euro in monete il bottino

Un altro colpo in una farmacia cittadina. Dopo il tentato furto nella notte tra venerdì e sabato ai danni della farmacia Vaghi nel quartiere di Colognola a Bergamo, la scorsa notte è stata presa di mira la farmacia Rolla Cinque Vie, in pieno centro città, dove intorno alle 5 i malviventi, con un modus operandi simile a quello dell’altra notte alla farmacia di Colognola, hanno sfondato una vetrata laterale e in pochissimi secondi hanno portato vie due casse fiscali dal bancone centrale, contenenti in totale circa 500 euro in moneta. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura con il supporto di Sorveglianza Italiana. Il titolare ha sporto denuncia e ora sono in corso le indagini, anche con il supporto delle immagini delle telecamere, per individuare i malviventi.