Gandolfi eletto presidente dell’Unione delle Province d’Italia

«È davvero un onore per me ricevere l’incarico di guidare un’associazione come l’Upi che dal 1908 rappresenta un punto di riferimento per gli amministratori provinciali e per i territori», ha detto Gandolfi nel suo primo discorso da Presidente. «Oggi questa Assemblea mi ha dato un mandato chiaro: di riportare al centro del dibattito politico il tema della riforma delle Province. È un mandato per cui - ha sottolineato - inizierò a lavorare da subito, aprendo un confronto con Governo e Parlamento».