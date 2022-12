Gas, la tregua è finita. E il conto sale ancora 1.714 euro all’anno

La frenata dei prezzi del gas è stata solo un’illusione. La corsa è di nuovo ripartita: venerdì l’Arera – l’Autorità di regolazione dell’energia – ha infatti comunicato che i prezzi del metano in regime di tutela a novembre sono di nuovo aumentati, con un rincaro del 13,7% rispetto ai valori di ottobre, quando il prezzo era sceso del 12,9% rispetto a settembre. Il rapido saliscendi del prezzo è legato anche al fatto che l’aggiornamento delle tariffe del metano – sempre per quel che riguarda gli utenti in regime di mercato tutelato – è diventato a cadenza mensile, e non più trimestrale. L’aggiornamento delle tempistiche serviva per intercettare meglio i ribassi (come accaduto a ottobre), ma inevitabilmente intercetta più tempestivamente anche i rincari (come a novembre). «In base al metodo di calcolo introdotto – spiegano dall’Arera -, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano e pubblicata entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di novembre il prezzo della materia prima gas, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 91,2 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena trascorso».