Gelaterie top: i «Tre Coni» alla Pasqualina e all’Oasi

L’ottava edizione del volume, che guarda alla sostenibilità, senza perdere di vista il gusto, premia anche due gelaterie bergamasche con il massimo riconoscimento dei Tre Coni, assegnati a sole 70 realtà in tutta Italia, mentre la Lombardia è la prima regione per numero di premiati, ben 14. Sugli scudi sale la gelateria Pasqualina di Almenno San Bartolomeo, con un punto vendita anche in centro a Bergamo, tra via Borfuro e il dehor davanti a Palazzo Frizzoni, al quale si è aggiunto lo scorso anno un locker in via Ghislandi. Il titolare Riccardo Schiavi gestisce anche un punto vendita operativo nella stagione estiva a Porto Cervo, in Sardegna.