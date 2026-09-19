Gemelli di 16 anni indagati per rapine e furti: disposta la comunità

Per l’anagrafe sono gemelli, e anche i guai con la giustizia sono gli stessi. Il Gip del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha disposto il collocamento in comunità per due fratelli di 16 anni, indagati, a vario titolo, per furto, rapina e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani, in concorso con altri, avrebbero avvicinato alcuni coetanei, in alcuni casi accerchiandoli, per poi minacciarli o aggredirli e impedirne la fuga.