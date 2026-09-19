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Cronaca / Bergamo Città Sabato 19 Settembre 2026

Gemelli di 16 anni indagati per rapine e furti: disposta la comunità

LA QUESTURA. Il provvedimento del Gip del Tribunale per i Minorenni di Brescia. I due ragazzi sono accusati, a vario titolo, anche di lesioni personali. Le indagini della Squadra mobile di Bergamo.

Lettura meno di un minuto.
Gemelli di 16 anni indagati per rapine e furti: disposta la comunità

Per l’anagrafe sono gemelli, e anche i guai con la giustizia sono gli stessi. Il Gip del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha disposto il collocamento in comunità per due fratelli di 16 anni, indagati, a vario titolo, per furto, rapina e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani, in concorso con altri, avrebbero avvicinato alcuni coetanei, in alcuni casi accerchiandoli, per poi minacciarli o aggredirli e impedirne la fuga.

Quando le vittime non consegnavano spontaneamente quanto richiesto, sarebbero state frugate nelle tasche e negli zaini, dai quali venivano sottratti denaro e altri effetti personali.

Le indagini della Squadra mobile

La ricostruzione degli episodi è stata possibile grazie alle dichiarazioni delle persone coinvolte, raccolte in una serie di denunce presentate a partire da febbraio 2026, all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ad ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria. Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile della Questura di Bergamo.

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