Getta la droga in un’aiuola, un arresto in Borgo Palazzo

Gli agenti si sono subito avvicinati e l’uomo ha quindi gettato in un’aiuola un pacchetto per tentare poi di darsi alla fuga, ma il pronto intervento di un’altra pattuglia ha impedito il suo allontanamento.

Le forze dell’ordine hanno poi recuperato anche il pacchetto gettato che conteneva due blocchi di hashish per un peso complessivo di 160 grammi. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 500 euro in banconote di piccolo taglio. Segnalato, si tratta di un cittadino marocchino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale: è stato arrestato con provvedimento poi convalidato in direttissima nella giornata dell’11 aprile.