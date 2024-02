Gioco d’azzardo, ancora emergenza: si torna ai livelli pre-Covid. A marzo uno sportello

Una moneta dopo l’altra, una banconota verso l’altra, quel denaro tintinna in una slot machine o si traduce in un gratta e vinci, in una scommessa, in una giocata al bingo. Tanti soldi. Tantissimi: nel 2023 solo nell’Ambito di Bergamo, l’«aggregato territoriale» che comprende la città e i comuni di Torre Boldone, Sorisole, Ponteranica, Orio al Serio e Gorle, il gioco d’azzardo «fisico» (appunto quello rappresentato da slot, lotterie, scommesse) ha raccolto 236,5 milioni di euro, oltre 20 in più dei 215 milioni del 2022. È la costante risalita verso i livelli pre-Covid, con i 271 milioni di giocate del 2019, anche se nel frattempo s’è espanso anche il gioco online. È fisiologicamente la città a calamitare i giocatori, con quasi 206,2 milioni di euro di giocate «fisiche» nel 2023 (contro i circa 180 del 2023, ma ancora sotto ai 236,9 del 2019).