«Gioco de l’Eco», i premi e l’auto in palio anche per i non abbonati

Domani, lunedì 23 ottobre, parte finalmente il «Gioco de L’Eco», il concorso indetto annualmente dal giornale che dà la possibilità ai fedeli lettori di vincere tantissimi premi. Chi legge il giornale cartaceo, ma non è abbonato, con la copia di oggi trova la cartella, mentre solo con il giornale di domani troverà l’adesivo con il proprio numero fortunato. Il concorso mette in palio tantissimi premi: 252 buoni spesa dal valore di 200 euro, e 14 dal valore di 250 euro, da spendere allo shopping center «Le Due Torri» di Stezzano, 253 premi con «adWinner» e la bellissima Suzuki S-Cross Hybrid della concessionaria «Autorota». Ci sono tre modalità di gioco: la consueta raccolta dei bollini, «adWinner» e «Quiz Eco». A partire da domani, per sette settimane, troverete ogni giorno un bollino da ritagliare e incollare sulla vostra cartella. Solo chi avrà collezionato tutti i bollini potrà partecipare all’estrazione finale e provare a vincere la Suzuki S-Cross Hybrid di «Autorota». Oltre al bollino, dal lunedì al sabato troverete un elenco di 24 numeri da confrontare con quello presente sul vostro adesivo fortunato (o da confrontare con il codice ricevuto via e-mail se siete abbonati digitali e avete risposto alla comunicazione ricevuta giovedì 19 ottobre). Se trovate nell’elenco dei 24 il vostro numero, e avete incollato tutti i bollini fedeltà pubblicati fino a quel momento, potreste vincere un buono spesa dal valore di 200 euro da utilizzare allo shopping center «Le Due Torri» di Stezzano. Telefonate allo 035/386.303 entro le 13 del giorno successivo alla scoperta (entro le 13 di lunedì se l’elenco è uscito con il giornale di venerdì o di sabato).

Tra i concorrenti che avranno segnalato la potenziale vincita, il buono spesa sarà assegnato ai sei che si trovano più in alto nell’elenco. Da venerdì 27 ottobre avrete la possibilità di vincere anche con l’applicazione «adWinner», che potete scaricare da Appstore o Play Store. In palio ci sono ben 253 premi. Per partecipare alle estrazioni dovrete inquadrare il Qr code che trovate sul giornale nei giorni di giocata o, se siete abbonati e avete fatto la registrazione all’interno dell’applicazione con le credenziali associate all’abbonamento, vi basterà cliccare «Gioca e vinci». Agli abbonati sono dedicate delle estrazioni esclusive. Inoltre, dall’11 al 17 dicembre, ogni giorno troverete una domanda «Quiz Eco». Ogni risposta sarà associata a un bollino: ritagliate quello associato alla risposta corretta e incollatelo sulla cartella, nell’apposito spazio, stando attenti a rispettare l’ordine di risposta. Ovviamente giocano anche gli abbonati digitali. Dal 17 dicembre, entrando con le credenziali nel programma che permette la lettura del giornale, troveranno un link che rimanda a un form con tutte e sette le domande pubblicate in quei giorni. In palio ci sono 14 buoni spesa, equamente divisi tra giocatori cartacei e digitali, dal valore di 250 euro da spendere allo shopping center «Le Due Torri» di Stezzano. Preparate forbici e colla, si parte.