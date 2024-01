«Gioco de L’Eco»: sabato e domenica la cartella numerata

Parte finalmente il «Gioco de L’Eco 2024», il concorso che permette ai lettori di vincere tantissimi premi. Sabato e domenica, insieme al giornale, troverete la cartella numerata: fondamentale per partecipare al concorso. Gli abbonati cartacei hanno ricevuto la cartella ieri. Gli abbonati digitali hanno ricevuto una mail giovedì e, se non l’hanno ancora fatto, devono cliccare «Voglio giocare». Riceveranno un codice per partecipare. Devono avere un abbonamento che copra la durata del concorso. In caso di problemi con la mail, possono contattare l’ufficio abbonamenti.

I premi in palio

140 buoni spesa, dal valore di 150 euro, da spendere presso gli Esselunga della Bergamasca; sette voucher validi per sette weekend, da due notti, per due persone, in una struttura aderente al Consorzio di promozione turistica Caorle e Venezia orientale; sette pacchetti «Msc crociera», da sette notti e per due persone, in cabina con balcone; una Yaris Hybrid Trend MY24 della concessionaria «Sarco».

Come si gioca

A partire da lunedì 22 gennaio, per sette settimane, troverete ogni giorno un bollino da ritagliare e incollare sulla cartella numerata. Se riuscirete a incollare tutti i bollini, potrete partecipare all’estrazione finale e sperare di vincere la Yaris Hybrid Trend MY24. Oltre al bollino, dal lunedì al sabato, troverete ogni giorno un elenco da confrontare con il numero della vostra cartella. Se trovate nell’elenco, dal lunedì al giovedì, il vostro numero fortunato, e avete incollato tutti i bollini pubblicati fino a quel momento, potreste vincere un buono spesa Esselunga.

Cosa fare se si vince