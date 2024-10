Gioco de «L’Eco», si parte. In palio buoni spesa, bici elettriche e un’auto

Manca pochissimo alla nuova edizione del Gioco de L’Eco, il concorso, indetto dal giornale, che quotidianamente mette in palio tantissimi premi. Siete pronti a giocare con noi? Si parte venerdì 1 e domenica 3 novembre con la distribuzione delle cartelle insieme al giornale. Lunedì 4 novembre trovate il primo bollino e l’adesivo fortunato che vi accompagnerà per tutta la durata del concorso.

Cosa si vince?

In palio ci sono tantissimi buoni spesa da usare allo Shopping center Le Due Torri di Stezzano, biciclette elettriche ed un’automobile Suzuki New Swift 1.2 Top Hybrid colore metallizzato della concessionaria Autorota, il super premio finale. L’unico requisito per vincere? Comprare il giornale ogni giorno.

Il gioco de L’Eco di Bergamo ha in palio anche un’auto

Come giocare

Ma come si gioca? Dal 4 novembre al 22 dicembre, dal lunedì alla domenica, troverete sul giornale, ogni giorno, un bollino da ritagliare ed incollare su una cartella. Solo chi avrà collezionato tutti i 49 bollini potrà partecipare all’estrazione finale e sperare di vincere l’auto. Oltre al bollino, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, troverete un elenco di venti numeri da confrontare con quello del vostro adesivo fortunato. Se trovate il vostro numero fortunato nell’elenco ed avete collezionato tutti i bollini pubblicati fino a quel momento, potreste vincere un buono spesa Le Due Torri dal valore di 200 euro. Telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla potenziale vincita. Se l’elenco è stato pubblicato il venerdì, avete tempo fino alle 13 del lunedì successivo. Il buono andrà ai cinque che hanno telefonato il cui numero è situato più in alto nell’elenco dei venti.

Attenzione al sabato

Al sabato troverete un elenco di dieci numeri: in palio c’è una bicicletta E-Bike Lombardo Ravenna 26” Taglia 45. Se trovate il vostro numero nell’elenco, telefonate allo 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. Il premio sarà assegnato al potenziale vincitore il cui numero fortunato si trova più in alto nell’elenco. Mercoledì 30 ottobre, gli abbonati digitali riceveranno una mail. Cliccando su «Voglio giocare», riceveranno un codice con cui partecipare alle estrazioni giornaliere e saranno conteggiati automaticamente per l’estrazione finale per l’automobile. Fondamentale avere un abbonamento che copra tutta la durata del concorso. Giovedì 31 ottobre, gli abbonati al cartaceo riceveranno cartella ed adesivo numerato. Chi ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola, deve ricordarsi di chiedere. Chi non è abbonato, ma vuole partecipare, venerdì 1 e domenica 3 novembre, insieme al giornale, trova la cartella. L’adesivo numerato lo trovate con la copia acquistata lunedì 4 novembre, giorno di partenza del concorso.

