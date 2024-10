«Accadde davvero a Bergamo», viaggio nel tempo e un quiz con tanti premi

Edizione cartacea

In particolare, i lettori o gli abbonati all’edizione cartacea troveranno da venerdì 13 dicembre fino a giovedì 19 dicembre su L’Eco di Bergamo una domanda associata a tre differenti risposte (solo una è corretta). Ogni risposta sarà affiancata da un singolo e distinto bollino grafico, il Bollino Quiz, diverso per colore e immagine. Il lettore dovrà individuare la risposta corretta, ritagliare il Bollino Quiz corrispondente e incollarlo sulla cartella del concorso «Gioco de L’Eco» abbinata al giornale nell’apposito spazio «Quiz Eco». I Bollini Quiz dovranno essere incollati seguendo rigorosamente l’ordine di pubblicazione sul quotidiano.

Per poter partecipare all’estrazione dei premi relativi a questa modalità di gioco, i lettori dovranno applicare tutta la sequenza corretta di sette Bollini Quiz nella cartella, che poi dovranno inviare all’indirizzo del giornale entro e non oltre il 22 gennaio 2025.

Edizione digitale

Ovviamente anche i lettori dell’edizione digitale de L’Eco di Bergamo potranno partecipare a «Quiz Eco» accedendo a partire da giovedì 19 dicembre fino al 22 gennaio 2025 alla homepage dello sfogliatore, che consente la lettura del giornale in formato digitale, con le proprie credenziali di abbonato (e-mail e password) e cliccando sull’apposito link che li indirizzerà su una pagina web nella quale saranno pubblicate in una volta sola le sette domande del quiz. Per ogni domanda, anche in questo caso, ci saranno tre possibili risposte e solo una sarà quella corretta. Il lettore dovrà selezionare le risposte di tutte e sette le domande compilando l’apposito form. Per partecipare sarà necessario avere un abbonamento attivo, oppure acquistare le copie digitali singole.