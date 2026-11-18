«Contrasto alla violenza: continuità ospedale-territorio, reti di responsabilità ed empowerment di comunità». È il titolo del convegno in programma mercoledì 25 novembre, dalle 9 alle 16,30, all’auditorium Lucio Parenzan dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Una giornata di confronto tra professionisti sanitari e sociali, istituzioni, servizi territoriali e rappresentanti della comunità, per rafforzare la rete di prevenzione e presa in carico delle donne vittime di violenza.

Il ruolo dell’ospedale

Uno dei temi centrali sarà il ruolo dell’ospedale nell’intercettare e gestire situazioni di violenza. Saranno presentate le esperienze dei pronto soccorso generale, pediatrico e ginecologico, e il progetto del «Punto di primo intervento sociale in pronto soccorso», per approfondire le modalità di integrazione tra intervento sanitario e supporto sociale. Il confronto si allargherà alla continuità ospedale-territorio, con particolare attenzione al contributo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Il programma del convegno

La mattinata si aprirà con una lezione magistrale di Clara Mucci, professore ordinario dell’Università degli studi di Bergamo, dedicata alla complessità del fenomeno della violenza nelle relazioni affettive. Saranno inoltre approfonditi i nuovi orizzonti della ricerca in ambito epigenetico, con particolare riferimento alla trasmissione intergenerazionale della violenza, al maltrattamento intrafamiliare e alla violenza assistita. Verrà poi presentata l’organizzazione in tema di percorsi di contrasto alla violenza dell’Asst Papa Giovanni XXIII, che lo scorso anno ha preso in carico 114 persone al «Centro uomini autori di violenza».

Nel pomeriggio, una tavola rotonda moderata da Simonetta Cesa, direttore sociosanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII e responsabile scientifico del convegno, e da Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali, longevità, salute e sport del Comune di Bergamo, riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo giudiziario, dei servizi sociali e sanitari, dei centri antiviolenza, del terzo settore e della cultura. L’obiettivo è rafforzare le reti di intervento e promuovere una responsabilità condivisa.

La partecipazione è gratuita. Il convegno è accreditato Ecm-Cpd per tutte le professioni. È inoltre in corso l’accreditamento per gli assistenti sociali. Iscrizioni online sul sito formazione.asst-pg23.it.

Le altre iniziative

All’ospedale di San Giovanni Bianco, all’ingresso principale, il 24 novembre alle 9 gli operatori terranno il flash mob «Tutti uniti contro la violenza sulle donne». Un gesto collettivo per rompere il silenzio, accendere i riflettori su un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale e culturale e ribadire che nessuna forma di violenza può essere tollerata.