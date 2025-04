«Giovani imparate ad ascoltare, aiuta la pace»: il video inedito del Papa

«Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare , imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è ascoltare ».

Il video inedito registrato l’8 gennaio scorso

«Ascoltate, ascoltate tanto»

Il Papa, che nel filmato appare in abiti informali, ribadiva questo: «Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione risponde e questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto», si sente nel video. Insieme all’immancabile esortazione a non dimenticare i nonni: «I nonni ci insegnano tanto».