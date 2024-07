Gli affitti brevi continuano a crescere: +15,6 in sei mesi. Giro d’affari di 24 milioni

Era nato come un fenomeno di condivisione, come una frontiera che univa internet e ospitalità, anche in maniera un po’ spartana. Il presente racconta tutt’altro: dall’improvvisazione si è passati all’imprenditoria. È l’«industria» degli affitti brevi turistici, quel proliferare di annunci e appartamenti che ha ormai profonde radici in Bergamasca, con una tendenza di crescita ulteriore nei primi sei mesi dell’anno.

I dati di Airbnb

La bussola è nei numeri di Airbnb, il principale portale che mette in contatto domanda e offerta di affitti brevi turistici: secondo i dati di InsideAirbnb.com (piattaforma che estrapola gli annunci degli alloggi pubblicati su Airbnb), al 30 giugno 2024 si contavano 3.525 annunci in tutta la Bergamasca, in aumento del 15,6% rispetto alle 3.048 che risultavano al 29 dicembre 2023; nel solo capoluogo, invece, si è passati dai 1.204 annunci del 29 dicembre 2023 ai 1.349 del 30 giugno 2024, 145 strutture in più per un incremento del 12%.

La geografia degli affitti brevi – gli annunci riguardano per l’81,7% dei casi interi appartamenti, nella restante parte si tratta di singole camere – punteggia la Bergamasca ricalcando la logica del turismo: un addensamento in città (il capoluogo raccoglie il 38,3% degli annunci), poi varie «macchie» nei punti più ghiotti del lago d’Iseo e in alcuni angoli del lago d’Endine, infine una discreta concentrazione nelle valli, soprattutto lungo la dorsale tra Clusone e Castione della Presolana. E, dentro il capoluogo, è ovviamente Città Alta a farla da padrona, con un secondo polo d’interesse a ridosso del centro piacentiniano.

Le dinamiche

«L’aumento più consistente in provincia – riflette Cesare Rossi, vicedirettore di Confesercenti Bergamo che al proprio interno ha dato vita ad Aigo, l’Associazione dei gestori dell’ospitalità e della ricettività diffusa – può essere legato a una maggior saturazione della città. Come Confesercenti cerchiamo di professionalizzare l’accoglienza, provando a spostarla su un approccio più imprenditoriale: l’accoglienza è un mestiere. Tra l’altro, questo settore non è legato solo al turismo leisure: l’attrattività di Bergamo resta alta anche per il business, per il turismo enogastronomico, anche per quello sanitario». Alla base c’è un dato di fatto: quello degli affitti brevi turistici è un business relativamente semplice, ma soprattutto più redditizio – in specifici contesti – e «tranquillo» rispetto agli affitti per la residenzialità. Con i lati oscuri noti, come l’«espulsione» dei residenti dai centri storici: «È vero, soprattutto in Città Alta gli affitti brevi fagocitano gli immobili – riconosce Rossi –. Città Alta è cambiata profondamente, ha scoperto una vocazione turistica che prima non c’era e questo ha oggettivamente influito. La richiesta di turismo è fortissima: ma serve una regolamentazione nazionale più che tanti diversi regolamenti comunali, sennò si crea uno scenario a macchia di leopardo che può portare a confusione».

Il guadagno

Ma quanto si guadagna, con questi affitti? InsideAirbnb elabora anche alcuni dati sugli host, cioè su chi promuove gli annunci (i proprietari o i gestori degli appartamenti). In Bergamasca l’entrata media è di 6.901 euro annui (dunque, moltiplicando questa cifra per il numero di annunci, si arriverebbe a un giro d’affari di oltre 24 milioni di euro l’anno), ma la forchetta è decisamente ampia e variabile: se per esempio si restringe l’analisi alle 194 strutture «top» della città, in sostanza quelle che vengono definite come «le più frequentemente e recentemente prenotate», il ricavo medio sale a 17.956 euro l’anno. Di queste 194 location «top», ben 140 sono state occupate per oltre 255 giorni nell’ultimo anno (più di otto mesi e mezzo).

Effetto Disneyland?

«Se guardiamo i dati di medio periodo sulla ricettività extra-alberghiera – premette Alessandro Capozzi, presidente di Federalberghi Bergamo –, si è assistito a un 2022-2023 in cui è stato recuperato il numero di strutture che avevano chiuso a causa del Covid, per poi avviare una nuova fase di crescita». L’analisi si salda allo scenario più ampio del turismo in Bergamasca, che volge ancora verso l’alto: gli ultimi dati di Visit Bergamo sul periodo gennaio-maggio, ad esempio, hanno indicato un +18% rispetto al 2023 per i pernottamenti in città e un +12% per la provincia, con proiezioni positive anche per l’estate. «Il trend analizzato da Federalberghi Lombardia sui primi quattro mesi dell’anno – segnala Capozzi – rileva una crescita delle presenze e del numero di case occupate, ma questa crescita è stata trainata dall’extra-alberghiero».