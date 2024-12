Gli auguri di fine anno della sindaca Carnevali: «Per il 2025 una città che guarda ai giovani»

Una città per giovani, per universitari, famiglie e bambini : è la città che disegna nel suo primo messaggio di fine anno alla guida di Palazzo Frizzoni la sindaca Elena Carnevali. Nella mattinata del 31 dicembre la prima cittadina ha lanciato un augurio social a tutte le cittadine e i cittadini di Bergamo in questo suo primo mandato amministrativo.

«Auguro a tutti un 2025 sereno per voi e per le vostre famiglie» ha dichiarato Carnevali. Il primo pensiero poi è andato ai giovani con l’avvio dei cantieri della Montelungo e di via Statuto per rendere Bergamo ancora di più una città universitaria. «E poi ancora la sistemazione delle piscine Italcementi e il Palazzetto dello sport ma anche delle palestre dei quartieri» per dare spazi allo sport per tutte le età. Più cantieri e progetti - ha ricordato Carnevali - ma anche più attenzione ai servizi per la prima infanzia (con gli asili nido) e alla mobilità e all’ambiente.