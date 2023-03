Gli ex Magazzini acquisiti da Cividini. «Ora accordo con Atb»

È l’imprenditore Paolo Cividini a essersi aggiudicato l’area di via Rovelli (gli ex Magazzini Generali) e il parking di via Zelasco (Garage San Marco), messi in vendita nei mesi scorsi da Intesa Sanpaolo. All’orizzonte c’è però anche il possibile accordo tra Cividini, il «vincitore» e Atb, l’altro soggetto che aveva presentato un’offerta, per la gestione dei due complessi.