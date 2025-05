Gli ospedali chiedono oltre 600 assunzioni. «Servizi da potenziare»

Le richieste sono state protocollate qualche settimana fa e ora la palla è nelle mani della Regione. Il gioco di squadra è fondamentale perché l’obiettivo è rilevante: rinforzare gli organici degli ospedali, e dunque dare risposta a una «domanda» di salute in costante crescita. Come da prassi, le tre Asst bergamasche hanno inviato alla Direzione generale Welfare i piani triennali dei fabbisogni del personale, in sostanza il documento che fotografa l’attuale situazione degli organici e che pianifica anno per anno i possibili interventi, a partire dalle richieste di assunzioni.