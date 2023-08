Gmg, il cardinale Zuppi con i pellegrini bergamaschi: «L’amicizia sociale è aprirsi al mondo» - Foto

Senso di appartenenza

L’amicizia si può declinare in molti modi, e i mille giovani arrivati dalla nostra diocesi la stanno sperimentando anche attraverso l’abbraccio affettuoso della comunità di São Mamede: la comunità, i volontari e le famiglie si sono prodigati in mille modi per circondare i ragazzi di attenzioni e farli sentire a casa. Si è realizzato anche attraverso piccoli gesti concreti il «senso di appartenenza» che il vescovo monsignor Francesco Beschi ha indicato come essenziale «per non sentirsi abbandonati». Gli amici veri sono quelli sui quali puoi sempre contare, ha sottolineato il vescovo, «ed è importante sentirsi sempre di qualcuno». L’amicizia sociale, secondo monsignor Beschi, ha a che fare con questo bisogno di appartenenza, creare le condizioni per cui una persona non si senta abbandonata, appassionarsi alla sorte di tutti.