Godiamoci lo spettacolo, ecco l’ultima Superluna del 2023 - Foto

Con questo termine si indica la fase di Luna piena che avviene quando il nostro satellite è nei pressi del perigeo, ovvero il punto della sua orbita alla minima distanza dalla Terra. In occasioni come queste, il disco lunare effettivamente è leggermente più grande e brillante di quanto non sia solitamente e potrà apparire arancione/rossastra per via del maggior strato di atmosfera che si frappone tra il nostro occhio e il satellite, strato che assorbe maggiormente le frequenze del blu esacerbando quelle del rosso.