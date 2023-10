Gori: «Con questo Pgt Bergamo sarà più attrattiva e competitiva»

Una città più attrattiva e competitiva. Ne è convinto il sindaco Giorgio Gori dopo il via libera del Consiglio comunale all’adozione del Pgt, il Piano di governo del territorio, passato con i soli voti della maggioranza. «Siamo partiti da un’analisi dei dati reali per provare a identificare alcune dinamiche, a cominciare da quella demografica», spiega: uno dei pilastri del Piano insieme all’attrattività e agli aspetti ambientali. «Credo che in questi anni, per il dinamismo e i passi in avanti fatti, Bergamo possa davvero avere l’ambizione di misurarsi con realtà europee e i loro standard. Che c’è di male nel guardare a chi ha fatto bene e provare a seguirne l’esempio?», spiega il sindaco.

«C’è un’idea di fondo molto diversa dal passato, quella che la crescita non debba più avvenire per dilatazione verso l’esterno a consumare altro suolo, ma nella rigenerazione del tessuto già urbanizzato. In realtà l’abbiamo già fatto in questi anni, l’elenco degli ex edifici o ex aree sulle quali si è intervenuti è lunghissimo: da Sant’Agata all’Italcementi, dalla Mangimi Moretti all’Ote solo per fare alcuni esempi» aggiunge. E spiega: «La linea di questo Pgt è dare un nuovo ruolo a edifici o luoghi che già l’avevano in passato. Gli ambiti di trasformazione passano da 51 a 3: Porta Sud, ex Reggiani ed ex Gres. Gli altri si chiamano “aree ad elevato grado di trasformabilità” ma sono tutte nel tessuto della città: abbiamo cancellato tutti gli ambiti di trasformazione su area libera, e fanno 800mila metri quadri restituiti».