Gori: «Il Pgt valorizza i quartieri: la dimensione relazionale è sempre più importante»

Il sindaco Giorgio Gori l’aveva annunciato: «Non ci sarà nessun semestre bianco». E infatti giovedì 11 aprile, in Aula consiliare, è stato dato il via libera al Pgt, il Piano di governo del territorio, che traccia le linee urbanistiche della città per i prossimi dieci anni. Il sindaco difende l’approvazione a due mesi dalle elezioni - «Era legittimo, e ho spinto per chiudere entro questo mandato» - e spiega le scelte di fondo del documento. Tornando sulle tre parole chiave: attrattività, sostenibilità e inclusività. «Il Pgt – dice – si fa carico, potenziandole, le leve di attrattività della città, basata sulla qualità della vita che Bergamo offre, mettendo al centro soprattutto le politiche della casa». Tra le iniziative, infatti, il Fondo Abitare, per aumentare anche lo stock di case in affitto a prezzo calmierato.