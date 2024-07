Gori e Magoni a Strasburgo: «Lavoreremo per il territorio bergamasco» - Video

È suonata la campanella, martedì 16 luglio, al Parlamento di Strasburgo. Disciplinati e puntuali come ogni prima classe che si rispetti, i deputati europei hanno occupato i loro posti nell’ immenso emiciclo colorato di blu, il colore dell’Unione. Un primo giorno di voti per eleggere presidente e vicepresidenti e soprattutto per conoscersi e contarsi. Scontata la conferma di Roberta Metsola, popolare, che supera ogni più ottimistica previsione con un voto pressoché plebiscitario. Scontata anche un po’ di emozione per i due deputati bergamaschi.

Giorgio Gori esce tra un voto e l’altro della lista interminabile dei vicepresidenti. Lo scrutinio va bene per la maggioranza di popolari, socialisti e liberali. Nell’attesa del voto sul bis della presidente della commissione di Bruxelles, Ursula Von Der Leyen che si annuncia ben più a rischio. Se ne parlerà giovedì 18 luglio alle 13. Nel frattempo l’ex sindaco di Bergamo, portato fino in Europa da una grande successo nelle liste del Pd, spiega i suoi progetti europei. Ogni deputato europeo infatti si dovrà iscrivere a un gruppo di lavoro che avrà il compito di mettere a punto proposte e di valutare quelle della commissione. Ricordando che ogni legge dovrà essere approvata oltre che dal Parlamento anche dai governi dei 27 riuniti nel Consiglio europeo. «Farò parte della commissione Itre, che si occupa di industria energia e ricerca». Siamo nel cuore dell’Unione europea. Dove passano i progetti sulla decarbonizzazione, di motori elettrici, di cambiamenti climatici.

Giorgio Gori al Parlamento europeo

Temi al centro del dibattito e delle polemiche. Che hanno alimentato la campagna elettorale. «C’è molta semplificazione – spiega Gori – non possiamo nascondere il problema, tanto che Stati uniti e Cina stanno investendo grandi capitali e risorse per trasformare le loro economie. L’Europa non può permettersi ritardi se non vuole perdere di competitività. E questo discorso coinvolge inevitabilmente il settore manifatturiero della provincia di Bergamo». Ma la commissione Itre si occuperà anche di altre materie fondamentali come la trasformazione digitale e l’industria aerospaziale. Il futuro e il successo dell’Unione europea dipenderanno anche dalla capacità di lavorare insieme su questi temi. E l’altra commissione parlamentare in cui sarà impegnato Gori è quella degli affari esteri. Quella di una politica comune oltre i propri confini è una delle debolezze dell’Unione. «C’è bisogno di stabilità – ricorda Gori, e non è certo necessario spiegarlo alla luce delle recenti crisi nell’Est e in Medio Oriente – io sarò solo supplente, ma conto di portare il mio contributo anche su questi temi. Il ruolo non impedisce di essere relatore di proposte».

Lara Magoni al Parlamento europeo