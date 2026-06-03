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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 03 Giugno 2026

Graduation Day UniBg, con il lancio del «tocco» fanno festa 570 laureati magistrali

L’APPUNTAMENTO. Sabato 6 giugno nell’Aula Magna dell’Ateneo nell’ex chiesa di Sant’Agostino.

Lettura 1 min.
Graduation Day UniBg, con il lancio del «tocco» fanno festa 570 laureati magistrali
Il gesto del lancio del cappello al Graduation Day del 2024 nell’aula Magna di Sant’Agostino in Città Alta

Bergamo

Saranno 570 i neolaureati magistrali dell’Università degli Studi di Bergamo protagonisti del Graduation Day 2026, in programma sabato 6 giugno nell’Aula Magna di Sant’Agostino. Un appuntamento ormai consolidato nella tradizione dell’Ateneo, pensato per celebrare il conseguimento del titolo e accompagnare simbolicamente i laureati verso il mondo del lavoro.

Graduation Day 2026 all’Università di Bergamo

Graduation Day UniBg, con il lancio del «tocco» fanno festa 570 laureati magistrali
Aula magna di Sant'agostino Graduation Day 2024
(Foto di Beppe Bedolis)

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali e la prolusione del rettore Sergio Cavalieri. Tra i momenti centrali della mattinata anche l’intervento di Ania Skinner, Project Officer UniBg per l’alleanza universitaria europea Bauhaus4eu e studentessa internazionale del corso di laurea magistrale in Pianificazione e Gestione dei Sistemi Turistici.

Con il contributo dal titolo «Bergamo come luogo di opportunità», Skinner porterà la propria testimonianza sul valore dell’internazionalizzazione e sulle opportunità di crescita offerte dal territorio bergamasco.

Franco Locatelli ospite d’onore della cerimonia

Ospite d’onore dell’edizione 2026 sarà Franco Locatelli, professore ordinario di Pediatria e direttore del Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel corso della sua lectio magistralis si rivolgerà ai laureati con una riflessione sul valore della conoscenza, della responsabilità e del pensiero critico nell’affrontare le sfide del futuro.

A chiudere la manifestazione sarà il tradizionale lancio del tocco, gesto simbolico che segna la conclusione del percorso universitario e l’inizio di una nuova fase personale e professionale.

Diretta streaming per familiari e cittadini

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dalle 11 sui canali YouTube e Facebook dell’Università degli Studi di Bergamo, permettendo anche a familiari, amici e cittadini di partecipare a distanza a uno dei momenti più significativi dell’anno accademico.

Graduation Day UniBg, con il lancio del «tocco» fanno festa 570 laureati magistrali
Graduation Day: il rettore Sergio Cavalieri con Michela Moioli nel 2025

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