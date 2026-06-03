Graduation Day UniBg, con il lancio del «tocco» fanno festa 570 laureati magistrali

Saranno 570 i neolaureati magistrali dell’Università degli Studi di Bergamo protagonisti del Graduation Day 2026, in programma sabato 6 giugno nell’Aula Magna di Sant’Agostino. Un appuntamento ormai consolidato nella tradizione dell’Ateneo, pensato per celebrare il conseguimento del titolo e accompagnare simbolicamente i laureati verso il mondo del lavoro.

Graduation Day 2026 all’Università di Bergamo

Aula magna di Sant'agostino Graduation Day 2024

(Foto di Beppe Bedolis) La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali e la prolusione del rettore Sergio Cavalieri. Tra i momenti centrali della mattinata anche l’intervento di Ania Skinner, Project Officer UniBg per l’alleanza universitaria europea Bauhaus4eu e studentessa internazionale del corso di laurea magistrale in Pianificazione e Gestione dei Sistemi Turistici.

Con il contributo dal titolo «Bergamo come luogo di opportunità», Skinner porterà la propria testimonianza sul valore dell’internazionalizzazione e sulle opportunità di crescita offerte dal territorio bergamasco.

Franco Locatelli ospite d’onore della cerimonia

Ospite d’onore dell’edizione 2026 sarà Franco Locatelli, professore ordinario di Pediatria e direttore del Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel corso della sua lectio magistralis si rivolgerà ai laureati con una riflessione sul valore della conoscenza, della responsabilità e del pensiero critico nell’affrontare le sfide del futuro.

A chiudere la manifestazione sarà il tradizionale lancio del tocco, gesto simbolico che segna la conclusione del percorso universitario e l’inizio di una nuova fase personale e professionale.

Diretta streaming per familiari e cittadini

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dalle 11 sui canali YouTube e Facebook dell’Università degli Studi di Bergamo, permettendo anche a familiari, amici e cittadini di partecipare a distanza a uno dei momenti più significativi dell’anno accademico.