Cronaca / Bergamo Città
Martedì 09 Dicembre 2025

Grazie a una donazione nasce a Loreto il «Bosco della Comunità»

L’INIZIATIVA. Nella mattinata di martedì 9 dicembre nel quartiere di Loreto a Bergamo sono state messe a dimora 280 nuove piante, un dono della Cooperativa della Comunità al Comune di Bergamo per il suo cinquantesimo anniversario.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il momento in cui il Bosco della Comunità a Loreto prende forma grazie anche ai bambini delle scuole
Il momento in cui il Bosco della Comunità a Loreto prende forma grazie anche ai bambini delle scuole

Bergamo

L’iniziativa, che ha coinvolto attivamente gli studenti delle scuole Cittadini e Virgo Lauretana, dà vita al «Bosco della Comunità», un nuovo polmone verde lungo via Briantea.

Barriera verde contro traffico e inquinamento

Il progetto punta a ridurre l’impatto acustico e migliorare la qualità dell’aria in una delle zone più trafficate del quartiere. Tutte le specie scelte sono autoctone e consentiranno di ricostruire un querco-carpineto, ecosistema prezioso per filtrare gli inquinanti e favorire la biodiversità. Per cinque anni la cooperativa curerà irrigazione e monitoraggio, un impegno che l’assessora Oriana Ruzzini definisce «un dono prezioso per la città e un’esperienza educativa fondamentale per i ragazzi».

L’inaugurazione del Bosco della Comunità: da sinistra Filippo Grasso, Oriana Ruzzini, Cristina Offredi, Nicola Leidi, Pietro Acrami, Franco Di Pucchio, Christian Togni, Francesco Pesenti
L’inaugurazione del Bosco della Comunità: da sinistra Filippo Grasso, Oriana Ruzzini, Cristina Offredi, Nicola Leidi, Pietro Acrami, Franco Di Pucchio, Christian Togni, Francesco Pesenti
(Foto di Roberto Vitali)

Il bosco diffuso per le future generazioni

Il bosco della comunità a Loreto bergamo
Il bosco della comunità a Loreto bergamo

«Con i 50 anni della nostra cooperativa vogliamo lasciare un segno tangibile sul territorio», spiega la presidente Cristina Offredi. Il «bosco diffuso» previsto nella provincia di Bergamo punta a creare nuovi habitat ecologici e rafforzare la connessione tra aree verdi urbane e periurbane.

Il ritorno del querco-carpineto in città

Il 60% delle nuove piante è costituito da alberi e il 40% da arbusti, selezionati per la loro capacità di raffrescare l’ambiente urbano e sostenere la fauna locale. La Farnia sarà la specie dominante, affiancata dal Carpino bianco. Ricreare questi boschi, oggi rari in Pianura Padana, significa restituire complessità ecologica e contribuire alla costruzione di una Bergamo più verde, resiliente e attenta al futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Loreto
Ambiente
inquinamento
Risorse naturali
Politica
Enti locali
Scienza, Tecnologia
Scienza applicata
Oriana Ruzzini
Cristina Offredi
Filippo Grasso
Nicola Leidi
Pietro Acrami
Cooperativa Della Comunità
Comune di Bergamo