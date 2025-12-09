Grazie a una donazione nasce a Loreto il «Bosco della Comunità»

L’iniziativa, che ha coinvolto attivamente gli studenti delle scuole Cittadini e Virgo Lauretana, dà vita al «Bosco della Comunità», un nuovo polmone verde lungo via Briantea .

Barriera verde contro traffico e inquinamento

Il progetto punta a ridurre l’impatto acustico e migliorare la qualità dell’aria in una delle zone più trafficate del quartiere. Tutte le specie scelte sono autoctone e consentiranno di ricostruire un querco-carpineto, ecosistema prezioso per filtrare gli inquinanti e favorire la biodiversità. Per cinque anni la cooperativa curerà irrigazione e monitoraggio, un impegno che l’assessora Oriana Ruzzini definisce «un dono prezioso per la città e un’esperienza educativa fondamentale per i ragazzi».