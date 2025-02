«Grazie per l’esempio e la generosità», a Seriate l’ultimo saluto a Silvana Saita

Si sono svolti nel pomeriggio di sabato 22 febbraio i funerali di Silvana Saita, sindaca di Seriate per due mandati, consigliera regionale, prima donna presidente dell’Azione Cattolica Diocesana di Bergamo. Il feretro partito dalla sua abitazione ha sostato in piazza Alebardi per un momento di accoglienza da parte dell’amministrazione comunale, quindi ha proseguito per la chiesa parrocchiale dove s’è svolto il rito funebre. Il parroco don Mario Carminati ha tracciato un profilo di Silvana Saita, ricordandone l’attività politica «impegnativa, ma svolta volentieri. Diciamo grazie a Silvana per l’esempio e la generosità, e si realizzi per lei la casa del Signore». Un intervento seguito da quello commosso del sindaco, Gabriele Cortesi.