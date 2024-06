Guasto ai telefoni, la Tim: «Entro giovedì tutto risolto»

Centosessanta metri di cavo da sostituire, un «intervento complesso» che dovrebbe risolversi del tutto nella giornata di giovedì 20 maggio. È infatti in via di risoluzione il guasto alle linee fisse di Tim che dai giorni scorsi ha reso «muti» diversi numeri nella zona sud-est della città e in aree limitrofe, con disagi anche per alcuni servizi pubblici. A causare il problema è stato il maltempo , che ha creato un guasto a un cavo nella zona di Campagnola: già da oggi una fetta significativa delle utenze sarà ripristinata, mentre per domani ci si attende la risoluzione completa del guasto.

È quanto spiega Tim in una nota, in cui l’azienda spiega che «è in corso l’intervento di riparazione del cavo danneggiato dal maltempo presso la centrale di Bergamo Campagnola». Si tratta di un «intervento complesso», specifica Tim, e che ha reso necessarie anche modifiche alla circolazione per consentire i lavori: «In particolare, sulla via San Bernardino è stato istituito il senso unico alternato regolato da movieri per poter lavorare in sicurezza – proseguono dall’azienda -. Ciò si è reso necessario per aprire 3 camerette nella medesima strada e cominciare a sostituire circa 160 metri di cavo», che serve la centrale di Bergamo Campagnola. Già dalla giornata di oggi Tim «stima di ripristinare il servizio per buona parte dei clienti», mentre per domani «è prevista la risoluzione completa del guasto». Il guasto aveva provocato un disagio anche per Uniacque, la cui linea fissa risultava irraggiungibile: «Per quanto riguarda Uniacque – specifica Tim - è stato attivato il servizio di trasferimento delle chiamate in arrivo sui numeri indicati dal cliente». Uniacque garantisce infatti anche in questi giorni la funzionalità del numero verde per la segnalazione di guasti ed emergenze (contattabile all’800.123.955), mentre «in attesa della risoluzione del guasto da parte di Tim, Uniacque ricorda agli utenti che è sempre possibile contattare il gestore via mail agli indirizzi [email protected] e [email protected]». Circa 2.500 le utenze interessate dal problema, che ha iniziato a manifestarsi venerdì.