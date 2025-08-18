Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 18 Agosto 2025

Guasto al software, saltano i cruciverba: problema risolto

AI LETTORI. Un malfunzionamento del sistema di generazione ha impedito la pubblicazione del cruciverba nell’edizione odierna. Il disguido, individuato e corretto dal fornitore nella mattinata di lunedì 18 agosto, non avrà conseguenze: da martedì 19 agosto la pagina tornerà regolare.

Sono stati riscontrati alcuni problemi nei quesiti del cruciverba nella pagina dedicata al tempo libero de «L’Eco di Bergamo» (che oggi - 18 agosto - non è stata pubblicata). Il problema era legato a un malfunzionamento del software di generazione da parte del fornitore del servizio, che è stato individuato e risolto nella mattinata di lunedì 18 agosto. Già dall’edizione di martedì 19 agosto i cruciverba risulteranno corretti, e la pubblicazione tornerà regolare e senza difetti. Ci dispiace per il disagio arrecato, e ringraziamo i lettori per la comprensione.

