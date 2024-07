Guide turistiche, giro di vite. Sanzioni più salate per chi esercita senza abilitazione

Entra in vigore sabato 13 luglio il regolamento attuativo della riforma della professione di guida turistica. Diventano quindi operative le sanzioni sia per chi esercita illegalmente la professione di guida turistica sia per chi si avvale di guide non autorizzate. «Un punto di svolta nella lotta all’abusivismo e all’irregolarità nella professione» dichiara Micol Caramello, presidente di Federagit, l’associazione che riunisce le guide e gli accompagnatori turistici di Confesercenti.

Multe sino a 15mila euro

Con la riforma spetterà esclusivamente alle guide turistiche abilitate lo svolgimento di visite guidate.I soggetti non abilitati sorpresi ad esercitare abusivamente la professione potranno essere multati dagli organi di polizia locale, dalle autorità di pubblica sicurezza e da ogni altro soggetto autorizzato con una sanzione da 3.000 a 12.000 euro. Anche gli intermediari turistici - online o offline, italiani o esteri - potranno essere sanzionati (da 5.000 a 15.000 euro) se non impiegheranno, per i propri servizi, una guida turistica abilitata. Stessa sanzione è prevista per i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico che non utilizzino una guida turistica abilitata o che ostacolino l’ingresso della guida turistica e lo svolgimento della sua attività.

«Una garanzia per i visitatori»