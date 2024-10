«Ha vissuto fino all’ultimo per i suoi pazienti», è morto il dottor Francesco Negrini

Il dottor Francesco Negrini ha vissuto fino all’ultimo per i suoi pazienti, tanto che ha effettuato visite fino a martedì 8 ottobre. Il mondo della sanità bergamasca è in lutto per la scomparsa del gastroenterologo, mancato lunedì 14 ottobre all’età di 74 anni per un arresto cardiaco accusato mentre si trovava alla Casa di Cura San Francesco, clinica dove era operativo negli ultimi tempi come endoscopista. Negrini era particolarmente debilitato a causa di un tumore che si era autodiagnosticato lo scorso dicembre. Purtroppo la malattia ha pian piano logorato il suo fisico, senza però intaccare la voglia di lavorare e lo spirito combattivo, sempre in prima linea per onorare il giuramento di Ippocrate.