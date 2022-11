«Hiv: meno casi, ma guardia ancora alta»

La curva è ora in discesa, ed è il frutto di prevenzione, sensibilizzazione, collaborazione . Dall’inizio dell’anno sono state 38 le nuove infezioni di Hiv in Bergamasca, in contrazione rispetto alle 54 del 2021: la diminuzione dei nuovi casi è ancor più significativa se si torna alle oltre 100 diagnosi del 2015 e del 2016 , e se si considera che fino al 2018 erano costantemente più di 80 ogni anno. « Un calo importante », lo definisce Franco Maggiolo, responsabile dell’ambulatorio di Malattie infettive dell’Asst «Papa Giovanni».