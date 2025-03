Humanitas Gavazzeni, un giardino in ricordo delle vittime del Covid

Fiorisce la memoria nel parco secolare di Humanitas Gavazzeni. Un angolo di primule, simbolo della primavera, ma soprattutto ricordo delle tante persone mancate durante la fase più critica della pandemia. Un’aiuola in un’area interessata dal passaggio continuo di professionisti, pazienti e familiari, per ricordare e riflettere su quanto vissuto in quel periodo così difficile.

Humanitas Gavazzeni durante il Covid

Il 21 febbraio 2020 un cambio radicale per Humanitas Gavazzeni, che si è trasformato in un ospedale completamente dedicato alla lotta al Covid, grazie al lavoro e alla dedizione di tanti professionisti che si sono messi in gioco, facendo squadra attorno ai pazienti: più di mille le persone curate nei mesi più critici. Il ricordo di chi non ce l’ha fatta, come il diabetologo Italo Nosari e l’oculista Marino Chiodi, sarà coltivato anche dai fiori nel giardino dell’ospedale.