I 101 anni del fante Scaramucci: liberò Bergamo nel ’45 e poi si innamorò di Clelia e della città

Il fante motorizzato Osvaldo Scaramucci, uno dei pochissimi militari rimasti in Italia ad avere partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, ha compiuto 101 anni il 17 gennaio. Un traguardo unico per il militare classe 1924 di Pergine Valdarno (Arezzo), che per festeggiare ha ricevuto una visita speciale: a casa sua, a Longuelo, sono venuti a omaggiarlo e a brindare il generale Carmine Sepe, al vertice del Comando militare dell’Esercito della Lombardia, e il tenente Paolo Moschini. Una piccola festa con qualche dolcetto sulla tavola, anche se il signor Scaramucci non è solito mangiarne, così come non fuma, non beve alcolici e, fino ai 91 anni, ha corso in bici con la maglia dell’Avis. E forse in questo sta il segreto della sua longevità.