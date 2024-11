I 40 anni dell’Accademia di Finanza a Bergamo: festa con la città

Una storia lunga quarant’anni. È quella dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e del suo rapporto col territorio. Era il 1984 quanto tutto iniziava, quando in città si insediava l’Accademia; oggi, quarant’anni dopo e in una cornice che si è totalmente rinnovata e ampliata, con la nuova «casa» negli ex Ospedali Riuniti, è il momento di celebrare questa ricorrenza.

Le iniziative

Accadrà tra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, con diversi momenti, e in particolare nell’evento – gratuito e aperto alla cittadinanza – in programma il 1° dicembre dalle 18 al Teatro Donizetti, per rinsaldare il legame tra l’istituzione che forma i futuri ufficiali delle Fiamme Gialle e la terra bergamasca. «La serata al Teatro Donizetti – spiega l’Accademia della Guardia di Finanza presentando l’appuntamento del 1° dicembre – rappresenta il culmine di una serie di eventi volti a ringraziare la città in occasione della storica ricorrenza dei primi 40 anni bergamaschi dell’Accademia».

Sabato e domenica grande festa

Già il giorno precedente, sabato 30 novembre, le celebrazioni si apriranno con il raduno degli allievi che hanno frequentato l’84° Corso «Piave Vecchio II», i primi cadetti che hanno iniziato e concluso l’intero iter formativo all’Accademia di Bergamo, all’inizio di quel percorso che ha preso il via nel 1984. Poi, appunto il 1° dicembre, le celebrazioni saranno ancora più corpose: si comincia in mattinata in Piazza Vecchia, in Città Alta, già teatro dei primi giuramenti di fedeltà alla Repubblica da parte degli allievi ufficiali dell’Accademia di Bergamo; qui alle 8,30 è prevista la cerimonia dell’alzabandiera, cui farà seguito la celebrazione eucaristica officiata dall’Ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò.