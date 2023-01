I Campanari vestiti da Re Magi per il concerto itinerante: ecco il video

Hanno girato Bergamo e provincia per tutta la giornata sul loro storico autocarro con 14 campane e sono stati accolti dalla cittadinanza con entusiasmo. Venerdì 6 gennaio, per l’Epifania, il Gruppo campanari Città di Bergamo si è esibito nel tradizionale concerto itinerante suonando canzoni natalizie e marcette allegre. Il loro tour è partito alle 9 a Zogno, dove si sono esibiti in un concerto manuale con 10 campane sul campanile parrocchiale, poi il gruppo ha attraversato Ponte San Pietro e Locate.