I cent’anni del Ducato: due annulli postali, un film e una medaglia

Ci siamo. In attesa della sfilata di Mezza Quaresima (rinviata domenica scorsa e riprogrammata per il 17 marzo alle 14), il Ducato di Piazza Pontida festeggia venerdì il suo centenario con una giornata ricca di eventi. In un 2024 già pieno d’iniziative per lo storico anniversario, quella del 15 marzo è oltremodo una data storica per il Ducato: quel giorno di cento anni fa il sodalizio fu costituito infatti ufficialmente, con l’inaugurazione del primo Duca, dopo che la notte di San Silvestro del 1923 un gruppo di amici si ritrovò sotto la Torre dei Caduti per «inaugurarla» in maniera goliardica, dato che da mesi si aspettava, senza esito, una cerimonia ufficiale.