I commercianti si sfidano per la vetrina più bella della Capitale della Cultura

In occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il Distretto Urbano del Commercio di Bergamo, in collaborazione con Ascom Bergamo Confcommercio e Confesercenti Bergamo, organizza per il mese di ottobre l’iniziativa BGBS in Vetrina rivolto alle associazioni di Via delle quattro aree del Distretto; alla proposta hanno aderito 120 commercianti di centro, Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina e Città alta, per cui la partecipazione è gratuita.