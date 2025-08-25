I libri resistono: boom di prestiti nelle biblioteche

Ad agosto i ritmi della città hanno rallentato, ma il Sistema bibliotecario urbano di Bergamo (Sbu), nelle sue otto sedi attive sul territorio, è rimasto un punto fermo, così come in tutta la stagione estiva. Nonostante le chiusure programmate e gli orari ridotti, ogni settimana quest’estate almeno tre biblioteche hanno garantito un presidio culturale, anche a Ferragosto, per un totale di 670 ore complessive di apertura da fine luglio a fine agosto.

La biblioteca «Galizzi» è rimasta aperta ad agosto

(Foto di Bedolis)

«Le chiusure, durante il periodo estivo, sono state pianificate in modo alternato. A partire dal 1° settembre, tutte le biblioteche torneranno regolarmente aperte pronte ad accogliere nuove storie e nuovi lettori», spiega Laura Boni, responsabile dello Sbu. Anche in pieno agosto le biblioteche sono rimaste un luogo vivo, con studenti universitari intenti a preparare gli esami di fine estate, studenti Erasmus appena arrivati che scelgono di conoscere Bergamo a partire dai suoi spazi culturali, lavoratori alla ricerca di silenzio, cittadini anziani fedeli frequentatori e lettori appassionati. Approfittando anche dei «date», una sorta di appuntamenti al buio con i libri ideati dalle bibliotecarie per scoprire gli autori senza pregiudizi, come Gabriel Garcia Marquez, Grazia Deledda, Victor Hugo, Amos Oz e Philip Roth.

I dati

I dati confermano un trend: rispetto al 2023 e al 2024, l’estate 2025 ha mostrato una crescita del mondo bibliotecario nei prestiti e una tenuta delle presenze. Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 i prestiti complessivi delle otto biblioteche cittadine erano stati 34.118. Un anno dopo, nel 2024, sono saliti a 36.328, mentre nel 2025 la proiezione dei tre mesi estivi indica 36.800 prestiti. Con un aumento, quindi, in soli due anni, dell’8%. Un incremento costante che testimonia come, anche nel periodo estivo, la domanda di libri e spazi culturali resti viva. Uno sguardo sulla biblioteca Tiraboschi, osservatorio privilegiato del sistema, conferma la tendenza. Gli ingressi di giugno 2025 sono stati 26.625, circa mille in più rispetto al 2024; a luglio hanno sfiorato quota 18.100, contro i 17.386 dell’anno precedente. Ad agosto la stima è di 11mila accessi, in linea con il 2024 ma superiori agli 11.168 del 2023. Per un totale di 55.691 nel corso di quest’estate, contro i 54.180 ingressi dell’anno precedente. Sul fronte prestiti, il confronto è ancora più netto: a giugno 2025 nella biblioteca Tiraboschi sono stati registrati 6.638 prestiti (contro i 6.292 del 2024), a luglio 7.368 (7.193 l’anno scorso) e ad agosto circa 6mila, a fronte dei 5.863 del 2024. Più di 20mila prestiti, quindi, nella sola biblioteca Tiraboschi nei tre mesi estivi del 2025: oltre il 3% in più rispetto al 2024 nello stesso periodo di tempo. In sintesi: più libri presi in prestito e una sostanziale conferma delle presenze, segno che il sistema regge bene la prova dell’estate e che i bergamaschi non smettono di leggere, nemmeno nei mesi caldi, e che continuano ad amare i libri cartacei nell’era del digitale.

«Presidi di socialità»