I medici e gli infermieri «ripercorrono» il Covid: attori fra dolore e ironia

Erano giorni, tre anni fa come oggi, in cui il dono più prezioso era il respiro. Perché mancava, mancava a troppi. Nella serata di giovedì 16 marzo, con sentimenti opposti, quel respiro è di nuovo venuto meno: stavolta però per l’emozione del ricordo, per la magia del teatro . Medici e infermieri del «Papa Giovanni», staccato il turno e svestiti i camici e le tute, sono saliti sul palco del Teatro Sociale: «Giorni muti, notti bianche», lo spettacolo costruito con la regia di Silvia Briozzo, ha scandito i ricordi e le sensazioni, ha aperto i cuori e riaperto le ferite, ha impastato il dolore con l’ironia rileggendo attraverso una chiave inedita la tragedia del Covid vissuta nell’ospedale che tre anni fa diventò la più grande trincea occidentale a un virus sconosciuto e potentissimo.