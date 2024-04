I parcheggi allo stadio pronti per l’autunno. E ci sarà una nuova piazza

Il piazzale davanti al Lazzaretto è già off limits: si lavora per l’accesso al nuovo parcheggio sotterraneo privato del Gewiss Stadium, ultimo tassello della ristrutturazione dell’impianto insieme alla nuova Curva Sud, che entrerà in funzione con alla ripresa della Serie A.

Entro il 2024 la riqualificazione delle vie adiacenti

Sei mesi (probabilmente qualcosa meno), poi per l’autunno sarà pronto anche il piazzale antistante l’impianto, dove torneranno disponibili un centinaio di posti auto e lo spazio per il mercato del sabato. Entro la fine del 2024 tutta la zona di piazzale Goisis e delle vie Lazzaretto, Crescenzi e Marzabotto, sarà riqualificata.

I lavori sono in capo all’Atalanta, che per circa 4 milioni di euro (a scomputo degli oneri di urbanizzazione) consegnerà al quartiere alcune nuove opere, dalla piazza davanti al Lazzaretto (dove non potranno più sostare le auto), alla riqualificazione di via Lazzaretto, una pista ciclabile e due rotatorie.

Ecco come cambierà il quartiere

: via le cancellate intorno al piazzale del mercato, arriveranno nuovi spazi verdi e nuove alberature, e una rotatoria tra via Lazzaretto e piazzale Goisis. L’area di fronte alla Curva Sud avrà nuove pavimentazioni, aiuole a verde, e impianti per il posizionamento del mercato rionale. Qualche metro più in là sarà riqualificato (e pedonalizzato) anche il piazzale prospiciente al Lazzaretto, dove oltre alle nuove pavimentazioni sono previste aree verdi e alberature di pregio. Alla ripresa del campionato (tra fine agosto e i primi di settembre) non si potrà prescindere dal piazzale davanti alla Curva Sud, che servirà anche da zona di prefiltraggio. Per quel periodo sarà sistemato anche il parcheggio del baretto lungo viale Giulio Cesare (questi lavori rientrano nelle opere di urbanizzazione relative alla ristrutturazione della tribuna Giulio Cesare). «Ma sarà importante finire in fretta anche i lavori in piazzale Goisis – spiega Roberto Spagnolo, direttore operativo dell’Atalanta –, poiché quella è una zona molto frequentata durante le partite. Dovremo farcela tra la fine di ottobre e i primi di novembre». In autunno partiranno i lavori per le nuove rotatorie tra via Crescenzi, via Marzabotto e via Lazzaretto, per la sistemazione viaria delle aree limitrofe e per la pista ciclabile che correrà tra viale Giulio Cesare, via Lazzaretto e via Fossoli.