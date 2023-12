I sindacati: «Commercio, ampia adesione allo sciopero». Ma pochi i disagi

Tanta gente a spasso per gli acquisti di Natale e nessun disagio, nonostante lo sciopero indetto per venerdì 22 dicembre dai lavoratori di commercio e turismo. Bastava girare in città o nei centri commerciali per rendersi conto di come le migliaia di clienti non abbiano subìto ripercussioni dalla mobilitazione, proclamata da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che denunciano «lo stallo delle trattative sui contratti che regolano i comparti del commercio e il Ccnl del turismo». Al presidio interregionale di Milano erano presenti anche 300 persone arrivate da Bergamo.