I vaccinati dell’«ultima ora». A maggio, tra prime e terze dosi 4mila somministrazioni

Arrivano pochi alla volta, sparsi qua e là nei diversi angoli del territorio. Pochi, sì, ma comunque ancora arrivano, scoprono la spalla, accettano il pizzico della puntura. Sono i vaccinati dell’ultim’ora , quelli che hanno detto «sì» all’immunizzazione dopo un anno e mezzo dal via della campagna, oppure hanno ricevuto la terza dose a ormai sette-otto mesi da quando si aprì quella specifica campagna. E nella maniera più «disinteressata»: perché dall’inizio di maggio il Green pass non serve più (tranne che per accedere come visitatori a ospedali e Rsa), e dunque non ci sarebbe nemmeno più quell’incentivo che portava a scegliere l’inoculazione.