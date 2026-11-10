I Vigili del fuoco al prefetto: «A rischio la sicurezza»

Dopo il sit-in al comando e il corteo indetto per giovedì alle 10 da via Codussi a via Tasso, i sindacati dei Vigili del fuoco proclamano lo stato di agitazione e chiedono un incontro urgente al prefetto. Fns Cisl, Conapo, Fp-Cgil Vvf, Uil-Fp Vvf e Federdistat Cisal denunciano «la situazione insostenibile in cui versa il comando provinciale dei Vigili del fuoco».

È il terzo stato di agitazione dei pompieri dall’aprile 2025, i primi rientrati dopo tentativi di conciliazione che però erano rimasti disattesi. E c’era già stato un incontro con il prefetto Luca Rotondi, nel luglio 2025, che si era fatto carico di portare le istanze dei pompieri al ministero dell’Interno. Ma da allora nulla è cambiato, spiegano i sindacati, se non in peggio. Per il capitolo carenza di organico mancano all’appello 72 operatori. «La protesta – precisano – nasce dalla gravissima scopertura di personale che penalizza il territorio bergamasco. A fronte delle 316 unità previste dalla pianta organica stabilita dal decreto del ministro dell’Interno del 6 giugno 2024, il comando di Bergamo può contare attualmente su soli 244 operatori effettivi, registrando un deficit di ben 72 Vigili del fuoco. Una carenza numerica impressionante che compromette pesantemente l’efficacia e la tempestività del soccorso tecnico urgente. L’insufficienza cronica di personale si ripercuote direttamente sulla gestione quotidiana degli interventi di soccorso». C’è poi il capitolo delle partenze ridotte, una recente linea guida emanata dal comandante provinciale Gianfranco Tripi che prevede l’utilizzo di squadre di 4 unità se il numero dei presenti non lo consente.

«A rischio la sicurezza»

«L’impossibilità di garantire i normali standard operativi – spiegano i sindacalisti – costringe sistematicamente a formare squadre con un numero di operatori inferiore a 5 unità, disattendendo i parametri di sicurezza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 64/2012. L’operatività in regime di sottorganico espone poi i Vigili del fuoco a carichi psicofisici sproporzionati e a un rischio infortunistico inaccettabile durante gli scenari d’intervento». Pur dando atto dello sforzo del comandante per mantenere aperte tutte le sedi operative della provincia, i sindacati ribadiscono che «non è accettabile garantire l’operatività sacrificando la sicurezza e l’incolumità degli operatori e dei cittadini».