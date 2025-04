Il 25 aprile: «La storia corre veloce, ma libertà e giustizia sociale non sono valori negoziabili»

Non c’è 25 Aprile senza Carlo Salvioni. Anche stamattina il presidente del Comitato bergamasco antifascista prenderà la parola dal palco e coordinerà gli interventi. Nel 2009 - da avvocato ad avvocato - ha raccolto il testimone di Eugenio Bruni. «È ora che lo passi anche io», butta lì. In piazza, però, c’era anche da prima: «Dagli anni ’70 in poi ci sono stato più o meno sempre. Sono del ’41 e già a 20 anni militavo in Nuova Resistenza, l’organizzazione giovanile che si richiamava ai valori della Resistenza».

Quest’anno è l’80° anniversario della Liberazione: uno spartiacque?

«Quando c’è un numero tondo è sempre un traguardo importante. È trascorso quasi un secolo dalla Liberazione, la storia ha avuto una grande accelerazione, gli equilibri usciti dalla guerra e dall’89 hanno avuto ulteriori modificazioni e altri cambiamenti sono in corso».

Cambiamenti positivi o negativi?

«Quando si è dentro ai cambiamenti non si sa mai dove si va a finire, lo si capisce solo dopo, con il distacco storico. Si può esprimere solo una volontà».

E qual è la sua?

«Che il grande lascito della Resistenza, quei valori di libertà e giustizia sociale, che per noi che apparteniamo alla tradizione storica delle democrazie occidentali non sono negoziabili, restino sempre profondamente attuali. Vanno declinati secondo i tempi, ma restano imprescindibili».

Li vede in pericolo?

«Ho sempre avuto un’attitudine positiva e quindi vedo il bicchiere mezzo pieno. In questi 80 anni i valori costituzionali si sono affermati e anche estesi. C’è stata un’alternanza di governi, il quadro costituzionale e i valori che stanno alla base della Costituzione sono sempre stati rispettati. Certe “nostalgie” sono più sentimental-elettorali che effettive».

Non è d’accordo con l’analisi di alcuni storici che vedono delle analogie tra i tempi che stiamo vivendo e i periodi precedenti alla prima e alla seconda guerra mondiale?

«Tutte e due le analisi possono avere delle “basi”. L’aggressione della Russia all’Ucraina ricorda molto l’aggressione alla Polonia del ’39; e ora il discorso dei dazi richiama le guerre protezionistiche di fine ’800. La storia non si ripete, ma di sicuro questi riferimenti sono inquietanti, e in generale c’è preoccupazione, sia nel mondo economico-finanziario sia tra i cittadini. Vanno evitati i rischi di una guerra che nessuno vuole».

La pace è uno dei temi forti della piazza del 25 Aprile ma è diventato divisivo.

«Tutti vogliono la pace, ma i modi per volerla sono diversi. Le opzioni sono due: sventolare le bandiere arcobaleno davanti ai carri armati, pensando che si fermino. O avere una capacità di difesa sufficiente per scoraggiare chi pensa di aggredire».

Lei quale opzione sceglie?

«Io ho una visione realistica: si evita la guerra se le forze in campo sono paritarie. È un dovere costituzionale, sancito dall’articolo 52, proteggere la patria e i cittadini. La pace vera è quella giusta, senza prevaricazioni, ma per evitare le guerre servono anche i mezzi per difendersi. Ci sono due romanzi-capolavoro di Vasilij Grossman - Stalingrado e Vita e destino - che ci ricordano il filo rosso fondamentale».

Qual è?

«La libertà, quel desiderio profondo che distingue l’uomo dal resto e che dà senso alla vita, quel valore non sopprimibile e non negoziabile. Se la libertà sarà soffocata in qualche modo, l’uomo reagirà sempre con rivolte e guerre, per tornare ad averla. Ci sarà sempre il bisogno di difenderla».

Una visione che potrebbe suscitare i fischi della piazza.

«“Libero fischio in libera piazza”, come diceva Pertini. La piazza del 25 Aprile è sempre stata vivace, pronta a dissentire se qualche discorso non piace, ma mai amorfa. Una piazza pluralista e unitaria».

Anche quest’anno darete il «microfono» a rappresentanti di mondi diversi: istituzioni, Anpi, studenti, Reti, l’ex magistrato Gherardo Colombo.

«Per citare il presidente Mattarella “la Resistenza è un grande fiume con tanti affluenti”. La Festa della Resistenza è pluralistica, perché chi partecipò alla Resistenza aveva sogni e aspettative diversi, ma per un obiettivo unico: conquistare la libertà in un quadro di giustizia sociale. Come Comitato, quindi, abbiamo sempre lavorato con questa idea di “pluralismo unitario”, per non lasciare fuori nessuno e riportare tutti in questo alveo. Con un’attenzione particolare all’equilibrio di genere e ai giovani».

Le nuove generazioni hanno la responsabilità di portare avanti i valori della Resistenza?

«I valori devono essere abbracciati e vissuti dalle nuove generazioni, nei loro modi e con le loro capacità. Non siamo qui a fare la paternale».

Come interpreta l’invito del governo a celebrazioni sobrie per il 25 Aprile in rispetto dei giorni di lutto per la morte del Papa?