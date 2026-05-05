Il 31 maggio la 22esima edizione del Bergamo Historic Grand Prix

Più di 130 autovetture e motociclette storiche stanno già scaldando i motori in vista del Bergamo Historic Gran Prix. La 22esima edizione della corsa è in programma domenica 31 maggio quando sul circuito delle Mura, definito «sublime» dal mitico Tazio Nuvolari, che nel 1935 vinse con l’Alfa Romeo P3 l’unica edizione del gran premio cittadino.

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione, aperta da Francesca Vitali, che ha fatto gli onori di casa accogliendo gli ospiti nel concept store della concessionaria Mercedes-Benz Lodauto a Bergamo, ha avuto come ospite il campione Giacomo Agostini, il pilota più titolato nella storia del motomondiale con 15 campionati vinti, 123 gran premi e 18 titoli italiani. Erano presenti all’incontro anche l’assessore comunale alla Mobilità, Marco Berlanda, che ha sottolineato la collaborazione dell’amministrazione per sistemare tracciato e avvallamenti, insieme all’artista Gianni Moramarco che realizzerà un’opera dedicata all’evento.

Mezzi fino al 1975

«Vivremo un’edizione speciale – commenta il presidente dell’organizzazione, Simone Tacconi -. Contiamo già 80 vetture e 50 moto iscritte con partecipanti provenienti da diverse nazioni e mezzi prodotti dagli anni Venti al 1975. Quest’anno, oltre a celebrare i 50 anni della Porsche 935, uno spazio importante sarà dedicato al ricordo di Sandro Munari, scomparso lo scorso 28 febbraio, con l’auto del «Drago»: la Lancia Fulvia HF 14 Proto.

I modelli più attesi

Tra gli esemplari di spicco figurano la Maserati 6 CM del 1938, una monoposto pilotata da campioni del calibro di Alberto Ascari, Luigi Villoresi e Piero Taruffi; la Bugatti 35B del 1925 e una Diatto GP del 1922 che ha vinto la gara Targa Florio, oltre a modelli di Mercedes, Ferrari, Lamborghini e Jaguar. Presenti anche esemplari dei maggiori marchi motociclistici: MV Agusta e Mondial - per ricordare l’altro grande campione bergamasco Carlo Ubbiali, una presenza fissa al Bergamo Historic Gran Prix -, Rumi, Honda, Norton, Laverda, Ducati e Gilera.

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