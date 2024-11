Il 51% degli automobilisti non ritiene pericoloso superare i limiti di velocità: l’indagine

Tutti i numeri

«Investire sull’innovazione tecnologica»

«I dati emersi - spiega Aldo Isi, amministratore delegato di Anas - dimostrano la necessità di investimenti sull’educazione stradale e sulla consapevolezza di rischi e pericoli al volante. Oltre a un grande impegno nel continuare a sensibilizzare gli utenti sull’importanza di una guida prudente, sicura e senza distrazioni, Anas sta lavorando per potenziare ancor di più gli standard di sicurezza della propria rete nella garanzia, come sempre, della manutenzione ordinaria delle infrastrutture ma puntando anche sull’innovazione tecnologica. Nel primo semestre del 2024 sono stati circa 780 milioni, 115 milioni in più rispetto all’analogo periodo del 2023. In dettaglio, nei primi sei mesi 2024 per la manutenzione programmata sono stati spesi 318 milioni di euro in opere d’arte maggiori (ponti e viadotti), 184 milioni di euro in rifacimenti del piano viabile, 129 milioni di euro in opere complementari; 88 milioni di euro per le barriere di sicurezza, 62 milioni di euro per gli impianti.