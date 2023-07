Il Balzer Globe ha aperto i battenti con Miss Italia. Ecco come è diventato l’ex Diurno - Foto e video

Il nuovo Balzer Globe ha aperto ufficialmente al pubblico nella serata di giovedì 20 luglio ospitando le finali regionali di Miss Italia. Dopo mesi di lavori (e di burocrazia) la curiosità era tanta e in moltissimi hanno sceso l’enorme scalinata per sbirciare gli spazi rimessi completamente a nuovo.

Le luci dell’Ex Diurno, che rivive ora sotto una nuova veste, si sono riaccese restituendo un locale storico in piazza Dante. Da sedie e tavoli sono stati rimossi i cellophane, mentre le cucine hanno lavorato a pieno ritmo per accontentare i tanti ospiti. Una volta svelati al pubblico i nuovi allestimenti, le protagoniste sono state le ragazze aspiranti alla fascia di Miss Italia. Quattordici concorrenti hanno sfilato per aggiudicarsi il titolo di Miss Bergamo-Brescia Capitale della cultura e quindi l’accesso diretto alle pre-finali nazionali. La passerella, iniziata nel Balzer Globe, dove sono stati anche allestiti i camerini, si è allungata fino al Quadriportico tra abiti eleganti e il tradizionale body. La squadra orobica, che ha condiviso il sogno della finale nazionale in programma il prossimo 8 settembre, era formata da Giorgia Aceti di Seriate, Paola Bahiti di Gandino e attualmente residente a Cusano Milanino, Valeria Corna da Presezzo, Elisabetta Delcarro di Lurano, Laura Fratantoni che da Bergamo si è trasferita a Lodi e Rachele Gelpi di Bonate Sopra.