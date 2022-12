Il bonus diciottenni vale 4,2 milioni. «Imperfetto, ma giusto mantenerlo»

Sì alla rivisitazione del bonus cultura ai 18enni, no tuttavia alla sua cancellazione, che sarebbe stata interpretata come una scarsa attenzione alle esigenze dei giovani fruitori della «18 App», la carta elettronica da 500 euro servita in sei anni ad acquistare libri, biglietti di teatro, cinema, musei, corsi di musica e beni culturali di vario genere .