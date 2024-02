Il cane antidroga fiuta la ketamina, poi in casa spuntano altre droghe: giovane arrestato

Un ventinovenne di Spirano è stato arrestato alle 20 di martedì 6 febbraio nel quartiere della Malpensata a Bergamo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della polizia locale si sono insospettiti perché il giovane, fermo in auto, è ripartito non appena li ha notati. È stato così fermato. Mentre controllavano libretto e assicurazione della vettura, risultati in regola, gli agenti si sono accorti che il ventinovenne era piuttosto nervoso. Così hanno fatto intervenire l’unità cinofila.

Il cane Tenai ha fiutato sostanza stupefacente addosso al ragazzo: in una tasca nascondeva due involucri con 3,89 grammi di ketamina. Sulla vettura è stato sequestrato anche un coltello. Nella successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno scoperto 15 grammi di hashish, 35 grammi di marijuana e 0,40 grammi di cocaina. Per vicende legale allo spaccio il giovane ha rimediato una messa alla prova nel 2021, una condanna nel 2022 e una nel 2023. In più, è in fase istruttoria un procedimento nei suoi confronti per maltrattamenti ai genitori. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Bergamo.