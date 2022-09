Il «caro bollette» non risparmia le scuole, per le superiori il conto raddoppia

Sulla ripresa scolastica, oltre alla variabile Covid, incombe quella energetica. Non è in discussione la carica positiva con cui studenti e insegnanti si apprestano a ripartire, ma il caro-bollette che, oltre a pesare su famiglie e imprese, non risparmia gli istituti scolastici. Ne sanno qualcosa Provincia e Comuni, gli enti preposti a sobbarcarsi la spesa per riscaldamento e luce di aule e palestre.