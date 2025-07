Il caro spesa «spinge» l’inflazione: si spende il 20% in più di 5 anni fa

Le pagine del volantino sono ingiallite, ma a raccontare l’incedere del tempo è soprattutto il prezzo stampato su quell’opuscolo. Quanto costava fare la spesa una volta? Non un’era geologica fa, ma giusto cinque anni or sono: ecco, in media oggi riempire il carrello costa circa il 20% di più, ma con punte sino al +50% per alcuni prodotti, soprattutto quelli «tipici» della stagione estiva.